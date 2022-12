"No les servimos a la FIFA": fanática de Uruguay explota y apunta a arbitraje tras dura eliminación

Los hinchas de la selección de Uruguay no dejaron pasar su molestia por el arbitraje de Daniel Siebert y se lanzaron contra la FIFA en la dura eliminación celeste en Qatar 2022

La eliminación de Uruguay en la primera fase del Mundial de Qatar 2022, por solo un gol de diferencia respecto a Corea del Sur, terminó con escándalo.

El plantel ‘celeste’ reaccionó de la peor forma tras el pitazo final en el estéril triunfo sobre Ghana (2-0). Edinson Cavani, José María Giménez, Fernando Muslera y Diego Godín lideraron los airados reclamos contra la terna arbitral.

Giménez, incluso, golpeó con su codo a uno de los empleados de FIFA que estaban al borde de la cancha. Y es que los charrúas no dejaron de pedir un supuesto penal sobre Cavani, algo que tanto los árbitros como el VAR desestimaron.

Incluso, los hinchas de la escuadra de Diego Alonso no dejaron pasar su molestia por el arbitraje de Daniel Siebert y se lanzaron contra la FIFA.

Una fanática charrúa declaró a la salida del estadio que “a la FIFA no le interesa que Uruguay gane. No vendemos camisetas, no vendemos entradas, en un estadio de 80 mil éramos 46 mil personas”.

“Nos tenían que dejar afuera, la única forma de dejar a Uruguay afuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado, no nos cobraban los penales que correspondía, cobraban penales en contra”, añadió.

Y la aficionada no paró allí. “La única vez que el VAR llama a un penal y no le cobran es a Uruguay. La única forma de dejarnos afuera era esto, porque económicamente no les servimos. Somos un país chico, sudamericano, 3 millones de habitantes”, sentenció.