La cara de funeral de Kai Havertz tras ser elegido MVP ante Costa Rica: Alemania acabó eliminada

En redes se viralizó rápidamente el semblante de Kai Havertz a la hora de recibir el premio como el Mejor Jugador del Partido (MVP) en el estéril triunfo de la selección de Alemania por 4-2 sobre Costa Rica.

Nadie hacía reír al jugador del Chelsea FC y por una poderosa razón. Pese a marcar dos tantos ante los ‘ticos’, Havertz y el seleccionado germano decían temprano adiós al Mundial de Qatar 2022.

Cuando recibió el premio se le vio muy serio. Tras el duelo, el ariete admitió que estaba la ilusión que España lograría otro gol ante Japón, lo que no ocurrió y los nipones terminaron venciendo por 2-1 para ganar el Grupo E.

“Vimos la tabla en vivo en el estadio, reconocimos la situación por los espectadores y las reacciones en el banco. Todavía había esperanza, porque suponíamos que España marcaría otro gol“, expresó en zona mixta.

“Luego vimos en la pantalla que su partido había terminado, y eso fue todo“, agregó el hombre del doblete más amargo de su vida.

Who impressed you most today ⁉️🥇 pic.twitter.com/XvboKtcVIn

— 433 (@433) December 1, 2022