Manuel Neuer hace historia en Qatar: el arquero alemán rompe un récord en los Mundiales

El arquero alemán Manuel Neuer jugó este jueves su decimonoveno partido en un Mundial, lo que le convierte en el que más ha jugado en esa posición, por delante de su compatriota Sepp Maier y el brasileño Claudio Taffarel.

El guardameta del Bayern Múnich, nacido en Gelsenkirchen, es titular en los tetracampeones del mundo frente a Costa Rica en la última jornada del Grupo E del Mundial de Qatar.

El primer partido del experimentado portero en una Copa del Mundo fue el 13 de junio de 2010, con 24 años. En Sudáfrica jugó seis partidos y recibió tres goles, con los germanos acabando en la tercera plaza.

Luego disputó siete encuentros y recibió cuatro dianas en ‘Brasil 2014’, donde Alemania venció a Argentina en la gran final.

Cuatro años más tarde, en Rusia, el meta de 36 años fue batido cuatro veces en tres cruces. Allí, los germanos se despidieron sorpresivamente en la fase de grupos.

Ahora, en Qatar, Neuer suma hoy su tercer encuentro en la actual cita y su duelo 19 en Mundiales, superando a Sepp Maier y Claudio Tafarel, que llegaron a 18.

Más atrás en la lista aparecen el español Iker Casillas, el francés Fabien Barthez, el inglés Peter Shilton y el italiano Dino Zoff, todos con 17.

Cabe apuntar que Neuer es el sexto jugador con más partidos (116) en la selección alemana.

Manuel Neuer makes his record 19th World Cup appearance tonight, meaning he has now played more games than any other goalkeeper 🐐

Congrats, @Manuel_Neuer! 🙌#MiaSanMia pic.twitter.com/B0yaxbewfK

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 1, 2022