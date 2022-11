Se repite la tendencia en Qatar: hinchas de Ghana limpian el estadio tras victoria a Corea del Sur

En el segundo partido de la jornada de día lunes en el Mundial de Qatar, Ghana logró un importante triunfo ante Corea del Sur y sigue con la posibilidad de avanzar a los octavos de final.

En un excelente partido, vencieron por 3 a 2 a los surcoreanos, que intentaron la remontada, pero no pudieron contra un buen ataque de los africanos.

Sin embargo, luego del festejo que significó los primeros 3 puntos en Medio Oriente, los hinchas de la selección africana imitaron lo realizado por los fanáticos de Japón y limpiaron las gradas del estadio Education City.

Ghana fans were cleaning up the stadium after their win against South Korea 🇬🇭❤️

