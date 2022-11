"Te pago el psicólogo": padre indignado porque graduación de hija es a la hora del Argentina-México

Invitó al papá al acto de graduación el día del partido clave entre Argentina-México por el Mundial: “Te doy un riñón, pero no me pidas esto"

Un padre se mostró indignado al otro lado de la cordillera al enterarse que la graduación de su hija es a la misma hora del duelo Argentina-México por el Mundial, duelo clave para el futuro de la ‘albiceleste’ en Qatar.

El papá le dejó en claro a su primogénita que no podría asistir a la entrega de diplomas en el colegio.

La joven compartió lo ocurrido a través de Tik Tok, red social donde mostró un pantallazo con la conversación que habría tenido con su padre.

“Papá, acuérdate de que el sábado a las 15:00 hrs es mi entrega de diploma. Tienen que venir los papás y quiero que vengas”, escribió en WhatsApp la usuaria Felicitas Chennales, conocida como @felichennales__.

Ante esto, el padre le dijo que ‘no’ iría e incluso fue más allá. Le ofreció a su hija el pago de una terapia: “Te pago el psicólogo, resuélvelo ahí. No puedo ayudarte, posta”.

Y no solo eso. El indignado papá sugirió ir al colegio para plantear la idea de aplazar la ceremonia con el fin que no coincida con el importante encuentro por el Grupo C de la máxima cita del balompié.

Luego, en un audio, el hombre señala: “Te amo hasta el infinito y más allá; me saco un riñón y te lo doy, lo que me pidás, pero no me pidas esto”.

Finalmente, la estudiante apuntó que todo se trataba de una broma y que el mensaje era sólo para conocer su reacción.