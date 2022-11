Locura árabe tras el batacazo Mundial sobre Argentina: euforia en el camarín y júbilo en las calles

La euforia se apoderó del vestuario de Arabia Saudita luego del sorpresivo triunfo conseguido por 2-1 sobre la favorita selección de Argentina, en el estreno de ambas escuadras en el Mundial de Qatar 2022.

La selección que dirige el francés Hervé Renard conquistó el triunfo más importante de su historia y puso en jaque las chances argentinas. Al-Shehri y Al-Dawsari convirtieron dos golazos en un lapso de cinco minutos, evidenciando varios errores de la defensa ‘albiceleste’.

Los jugadores saudís celebraron con todo la victoria sobre los ‘albicelestes’, según se aprecia en videos publicados por ITV Football y por el futbolista Nawaf Al-Aqidi.

A jubilant Saudi Arabia celebrate in the dressing room – and probably long into the night after beating Argentina… #KSA #FIFAWorldCup

La locura árabe también se hizo sentir, con los decibeles al máximo, en la Fan Zone de los saudíes en Qatar.

Tras el pitazo final en Lusail, los hinchas de los ‘hijos del desierto’ soltaron los nervios acumulados y dieron rienda suelta a la alegría. El júbilo se apoderó de los aficionados de Arabia Saudita.

The reactions of the #SaudiArabia 🇸🇦 fans at the House of Saudi Fan zone in the #FIFAWorldCupQatar2022. #FIFAWorldCup2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/gQhgD8TFGR

— Alkass Digital (@alkass_digital) November 22, 2022