¿Te falta tiempo para tus labores? Cinco consejos para complementar tus estudios con el trabajo

Estudiar un postgrado después de titularse de una carrera universitaria es una experiencia enriquecedora profesionalmente. Un proceso donde algunos estudiantes deben aprender a complementar el trabajo con las clases o actividades académicas.

Ante esto, las casas de estudios han ampliado su oferta académica, adaptándose a las necesidades de sus alumnos. Actualmente, existen programas con modalidades diurna y vespertina; o mallas híbridas con clases online, lo que permite una mayor flexibilidad y autogestión del tiempo.

“Lo más difícil de trabajar y estudiar al mismo tiempo es no bajar el rigor en las cosas que hago, intentar encontrar el equilibrio entre lo que me exige el trabajo y el mundo laboral”, expresó Josefina Neumann, estudiante de Magíster en Psicopedagogía en Universidad de los Andes.

Respecto a cómo lograr este equilibrio, Marisol Urrutia, directora de Admisión de la Universidad Central (Ucen), comentó que “la planificación estratégica del tiempo es clave en estos casos, y se logra porque las personas están interesadas en un aprendizaje continuo, aplicando lo aprendido en sus trabajos, por eso es importante llevar una rutina para distribuir las tareas de una manera eficiente”.

5 tips para equilibrar el trabajo y el estudio

1. Planificación del tiempo

Para cumplir con las entregas académicas y laborales, puedes planificar tus tiempos y ser ordenado con los plazos. Estar atento a no pasar por alto ninguna actividad importante.

Lo ideal es planificar cada semana, ya sea a través de una agenda o utilizando los dispositivos tecnológicos. Actualmente, los estudiantes tienen a disposición herramientas que les permiten distribuir las responsabilidades.

“Me ha servido hacer cuadros, por un lado, lo académico, y el otro todo lo que es laboral con toda la lista de pendientes del semestre para poder visualizarlo. Con las fechas, lo iré ordenando por mes para poder armar el puzzle entre qué tengo que ir haciendo cada semana y cada día”, agregó Neumann.

2. Priorizar la importancia y urgencia

En un momento tendrás más de una actividad o trabajo por entregar, por lo que priorizar una por sobre otra te puede ayudar a ganar tiempo. También, analizar qué tareas son más urgentes e importantes de realizar antes que las demás.

Entonces, lo primero es ordenar las ideas y luego identificar cuál pendiente debe ir por sobre las demás, aprendiendo a diferenciar entre las responsabilidades principales y las secundarias.

3. Aplicar lo aprendido en el trabajo

Si tu trabajo está relacionado con tus estudios, existe la ventaja de aplicar el aprendizaje de las clases en lo laboral. Esto permite que las herramientas aprendidas sean más dinámicas y poder vincular los conocimientos.

Además, la información de las clases o actividades se mantendrán recientes, al llevarlo a un hábito cotidiano. Incluso, puedes complementarlo con conocimientos de compañeros de trabajo recibiendo una retroalimentación.

Sobre esta recomendación, Neumann agregó que “me ha servido mucho lo que he aprendido en la universidad, lo he puesto en práctica en la sala, y ha sido como una herramienta plus que me ha permitido desenvolverme mejor como profesional, a pesar de que aún no terminó el Magíster”.

4. Aprovechar momentos de descanso

Es recomendable tomar pausas para luego tener nuevas ideas y tomar un descanso del agotamiento mental. Es por esto, que programar espacios te permitirá tener más tiempo para tu vida personal y familiar.

Con esto, evitas la presión y estrés que puede provocar estar constantemente adquiriendo información. Esto, incluso, puede afectar en tu motivación o concentración laboral y académica.

5. Apoyarse en redes cercanas

En los postgrados y en lo laboral, los trabajos en grupo te permiten adquirir nuevas ideas y compartir las tuyas con los demás. Esto genera una red de apoyo motivacional para avanzar con las entregas y tener un menor desgaste.

Con base en su experiencia, Ximena Valenzuela, estudiante de Magíster en Gestión de Negocios en la Ucen, señaló que “enfocarse fijando tareas a corto, mediano y largo plazo, distribuyendo los días de la semana acorde a aquello. En este punto la virtualidad ayudó bastante, ya que, mis compañeros también trabajan y estudian, entonces podemos reunirnos virtualmente por las noches, optimizando los horarios del día”.

Destacando la importancia de aplicar lo aprendido, Ana María Lamarca, directora de Admisión de Postgrados y Educación Continua de la UAndes aclaró que “es importante mantenerse a la vanguardia de los conocimientos. Formamos profesionales íntegros que tengan un fuerte compromiso con la sociedad. No solo aprenden, sino que aplican lo aprendido en contextos reales”.