Icónico abrazo tras el bronce: la emoción de Amanda Cerna y su análisis tras brillar en Santiago 2023

Amanda Cerna vivió una verdadera montaña rusa de emociones en el para atletismo de Santiago 2023. Y es que tras finalizar la prueba de 400 metros femenino en el cuarto puesto, recibió una tremenda noticia: su rival había sido descalificada y por lo tanto, era la chilena quien se quedaba con el bronce en su disciplina.

Enterándose de lo ocurrido mientras concedía entrevistas a los medios, la para atleta rompió el llanto y en medio del éxtasis por firmar un tremendo logro representando a Chile, exteriorizó sus emociones y contó detalles tras su tremenda jornada.

“Sigo muy emocionada cada vez que recuerdo que soy medallista y el hecho de dejar una dejar una medalla acá en casa, con mi familia, con el público chileno, es una manera de responder a todo el apoyo que me han dado. Sigo muy feliz”, dijo, en diálogo con BioBioChile.

Además y en medio de su fervor tras coronarse como medallista de bronce en el para atletismo, apareció su compañera Josefa López, quien la abrazó entre lágrimas y protagonizó, junto a Amanda Cerna, un inolvidable momento con las emociones a flor de piel.

“Josefa es de mi misma categoría, corremos la misma prueba, somos compañeras de pieza en la Villa (Panamericana) y siempre estamos juntas, a pesar de que somos rivales en pista no nos damos cuenta de eso. Tenemos una amistad muy grande, cada una desea lo mejor para las dos y una compañera así no se encuentra todos los días. Nos pusimos a llorar como locas: ella hizo su mejor marca personal, se ha esforzado un montón”, confesó.

Respecto a su sorpresiva y bullado bronce en los presentes Juegos Parapanamericanos, la deportista chilota comentó que “todo puede pasar, había terminado en cuarto lugar y luego me comentaron que mi compañera de Venezuela había pisado el carril de adentro, es una lástima por ella también porque todas tenemos el mismo objetivo, pero de todas formas estoy contenta por dejar una medalla aquí en casa”.

Asimismo, la deportista admitió que tras alcanzar el podio en Santiago 2023 se sacó un gran peso de encima y además, se llenó de orgullo por haber competido de igual a igual junto a otras potencias.

“Que los juegos sean aquí (en Santiago) significó una presión muy grande, había sido medallista de plata en Lima 2019 y ahora me decían que era ‘de oro’. Me enfrenté a la campeona mundial, a la tercera del mundo, a las dos medallistas que fueron finalistas en el Mundial de París y a la campeona de Tokio 2020, entonces eso me deja conforme”.

Por último, Amanda Cerna cerró su participación en Santiago 2023 y la valoró en demasía, señalando que “es y será una instancia muy importante para el país y para que el deporte paralímpico se conozca mucho más. Mis compañeros y compañeras lo hicieron así, han ayudado para que el paralimpismo se luzca, todos y todas se esfuerzan y la verdad, me siento orgullosa de ser parte de la historia y que la gente vibre con esta fiesta”.

El imperdible momento entre Amanda Cerna y Josefa López en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023