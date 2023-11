Alfonsina Urrejola, la revelación chilena en Parapanamericanos: "Todos están felices por mi progreso"

Aunque cayó en la lucha por el bronce en boccia, la deportista nacional tiene claro sus objetivos y bien sabe que queda mucho camino por delante, con un progreso que ha sorprendido en todas partes del mundo.

Una de las revelaciones a nivel parapanamericano que tuvo el boccia en Santiago 2023 fue la chilena Alfonsina Urrejola, que alcanzó las semifinales individuales en categoría BC4 y rozó el podio a sólo nueve meses de comenzar en la disciplina.

“Ha sido una gran experiencia, muy grata. Todo se vivió con mucha emoción, partido a partido. Hubo victorias y derrotas, pero de todo se aprende, que es lo más importante. La experiencia ha sido maravillosa, vivir en la Villa con más deportistas. Y esto sigue”, dijo en alusión a la competencia de parejas que se inicia mañana.

Los progresos de la paratleta de 23 años han sorprendido, incluso, a entrenadores de todo el mundo.

“Varios entrenadores de otros países me han felicitado. Me conocieron en un test en junio y me dijeron que en cuatro meses había mejorado muchísimo y que estoy empezando. Me felicitaron por estar entre las cuatro mejores, muchos llevan dos o tres ciclos olímpicos y yo recién nueves meses. Así que están súper felices, viendo mi progreso en tan poco tiempo”, reflexionó.

La estudiante de ingeniería comercial de la Universidad de Chile ya piensa en el futuro. “Para mí es muy importante cerrar etapas: vamos a terminar bien la carrera, que me queda un año, pero el futuro deportivo está en la mira. Esto es el inicio, partimos con estos juegos, así que ojalá vengan más viajes, más experiencia internacional y más roce”, adelantó.

Finalmente, Urrejola depositó sus expectativas en la competencia de parejas. “Mi familia está contenta por el resultado y orgullosa, todos están sorprendidos porque veníamos por la competencia en parejas y la individual sólo era para soltar la mano. Lo que se nos viene en parejas será mucho más, porque tendré un compañero al lado“, completó.