Campeón de Chile habría quedado fuera de Parapanamericanos por una polera: Copachi dio su versión

Sexto del mundo en su momento y número 1 de Chile en ParaTenis de Mesa, el deportista Cristóbal García Jara quedó sin opciones de participar en los Juegos Parapanamericanos, situación que denunciaron desde su círculo cercano. El director deportivo del Comité Paralímpico aseguró que hizo las gestiones para incluirlo, pero eso no dependía totalmente de ellos.

En la antesala de los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 todo es alegría y también, una fuente de preguntas sin respuesta. Ese contexto, precisamente, es el que vive Lilian Jara, madre del campeón nacional de ParaTenis de Mesa, Cristóbal García.

Y es que según contó a BBCL, a su hijo lo dejaron fuera de su disciplina, sin explicación alguna, de los Parapanamericanos que se disputarán desde el 17 al 26 de noviembre en nuestro país.

“A mi hijo lo notificaron telefónicamente que quedó fuera, porque se había abierto una categoría 5 y 11, pero Cristóbal quedó fuera desde el 2022… Participó en un selectivo y ganó los cuatro partidos y le dijeron que pasaría, pero se le castigó con puntaje por no contar con una polera“, dijo la madre de deportista.

“Luego de eso, lo llevaron a Bogotá a participar del Parapanamericano juvenil, donde sacó medalla de plata. Ahí le dijeron que iba a entrar (a los Juegos) con invitación especial. Cuando yo postulo a la beca Proddar, el encargado del Comité me dice que está considerado para Santiago 2023“, continuó.

La mala noticia llego después. “Mi hijo el 31 de agosto llama, preguntando cuando tenía que viajar para recibir la indumentaria para Santiago 2023 y ahí le dijeron que no estaba considerado, siendo que le dijeron que por una u otra vía participaría. Si nosotros no llamamos, no nos enteramos”, apuntó.

“Nunca nos dijeron por que no clasificó”

Lo que más le dolío a Lilian Jara y a Cristóbal, según cuenta, es la forma en la que lo dejaron fuera.

“Si no clasificó, nunca nos dieron los motivos. Si él no había clasificado en 2022, ¿por qué siguieron haciéndole la ilusión en mente? Es éticamente cuestionable, mas aún, con el hecho de que suban su imagen a las páginas de los Juegos”, comentó.

Volviendo al tema deportivo, el exponente nacional del ParaTenis de mesa consiguió puntos para pelear por su sueño parapanamericano, pero la resta de unidades por motivos de su indumentaria, lo terminó dejando fuera.

Sin embargo, había otra vía para que Cristóbal García llegara a Santiago 2023: las wild cards o invitaciones.

La respuesta del Comité Paralímpico de Chile: reglamento, polera y la opción de invitación

En representación del Comité Paralímpico de Chile, el director deportivo del ente, Alex Inostroza, dialogó con BBCL para aclarar el tema.

“En 2022 hicieron tres eventos, el último en el mes de diciembre y todo eso, es por suma de puntos. Cristóbal estuvo muy cercano al otro deportista que clasificó, pero existen reglamentos de la Federación de Tenis de Mesa de Chile, uno de ellos es la indumentaria”, comentó.

“Los deportistas tienen que estar con la indumentaria, con nombre, su asociación y es lo mismo que se solicita cuando jugamos a nivel internacional, si no, no pueden jugar. En nivel nacional si pueden, pero te castigan con puntaje. Él no cumplió y su puntaje se vio afectado, pero es por el reglamento interno“, sostuvo.

¿Y qué pasó con las wild cards? “Él estaba dentro de la lista, pedimos cinco invitaciones bipartitas y nos dieron tres. Nosotros hicimos la solicitud, pero la Federación Internacional de Tenis de Mesa, a su discreción, es la que entrega la nómina con nombre y apellido, es decir, ellos te dicen a quienes aceptan“, aclaró Inostroza.

Respecto a la utilización de la imagen del deportista en la cuenta de Instagram de Santiago 2023, “fue tomada en una competencia oficial, es una foto de su actuación en Bogotá (juveniles) y Santiago 2023 ha usado fotos de muchos deportistas que no necesariamente están clasificados”.

Los pasos a seguir

Con los argumentos sobre la mesa, la madre de Cristóbal, Lilian Jara, insiste en que harán las gestiones, en conjunto con la diputada Erika Olivera, para llegar al fondo de la situación bajo el Protocolo General para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en el deporte (Decreto 22).

“Pueden decir muchas cosas, pero el Comité de Arbitraje Deportivo es el que va a determinar si es una negligencia o una inoperancia de parte de ellos. Hay bastantes causales que dan pie de una mala gestión”.

“Él ganó dos de tres torneos, fue sexto del mundo en su categoría (clase 10) y la verdad es que no nos cuadra. El tenis de mesa tiene categorías de la 1 a la 10, pero no nos dan un motivo razonable. Le dieron la wild card, pero después le dijeron que no”, comentó también el entrenador de Cristóbal, que prefirió no dar su nombre.

Además, la diputada Erika Olivera se refirió al tema con la presente redacción y dijo que “el caso de Cristóbal García es otro lamentable ejemplo de cómo un destacado deportista es perjudicado en su carrera por decisiones de su Federación que nada tienen que ver con su rendimiento”.

“Siendo tricampeón paralímpico de tenis de mesa, sexto en el mundo y primero en Chile, quedó fuera de los Parapanamericanos Santiago 2023 y sólo se enteró de ello cuando preguntó cuándo debía viajar. Eso no puede ser”, puntualizó la histórica exatleta nacional.

“Nuestros proyectos de federaciones que presentamos en agosto del 2023 debe ser tramitados porque los deportistas no tienen voz ni voto, muchas veces sufren discriminaciones y son víctimas del abuso de poder”, agregó.

Por último, Erika Olivera recalcó que tomó contacto con la familia de Cristóbal García y que “si hay un legado que Santiago 2023 debe dejar, es comenzar a erradicar viejas y nefastas prácticas en el deporte“.

Respecto a Cristóbal García, su madre aseveró que el joven de 17 años actualmente “se encuentra en tratamiento con psicólogo, porque siente que fue segregado, discriminado” y que ella, siente que “ese tipo de decisiones (comunicar su ausencia de los Juegos) no se hacen por vía telefónica, menos a un menor de edad“.