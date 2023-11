Nueva medalla para Chile: Renato Bolleli gana bronce en pelota vasca de Santiago 2023

Buen despertar para el Team Chile en el penúltimo día de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Durante la mañana de este sábado 4 de noviembre, el deporitsta Renato Bolleli obtuvo el bronce en la disciplina de pelota vasca y sumó una nueva medalla para las huestes locales.

En la disciplina, el chileno se hizo un histórico lugar en el podio panamericano al derrotar por 2-0 al cubano Alejandro González en la especialidad frontenis de pelota vasca -mejor conocida como frontón- de 30 metros con paleta de goma.

“Estoy contento, porque no me quería ir con las manos vacías. Público extraordinario que me apoyó, se levantaron temprano. Espero que me sigan apoyando como siempre. Esta medalla es para ellos y para mi familia, que siempre estuvo apoyándome“, dijo emocionado el deportista, que le dio la presea número 20 de bronce al país organizador de Santiago 2023.