ANJUFF exige golpe de timón tras retiro de Endler: "Hay que partir separando la federación de la ANFP"

La directora de la asociación, Camila García, analizó el sorpresivo adiós de 'Tiane' de La Roja femenina y responsabilizó al ente presidido por Pablo Milad.

El abrupto retiro de la guardameta Christiane Endler de la Selección Chilena Femenina, ad portas de jugar la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, sigue dando que hablar. Esta vez fue la directora de la ANJUFF (Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino) y vicepresidenta de FIFPro, Camila García, quien salió en defensa de la capitana y, de paso, lanzó sus dardos contra la federación.

En conversación con el Expreso PM de Radio Bío Bío, García se refirió a la situación que deberá afrontar, este viernes, el equipo dirigido por Luis Mena; disputar una final sin arqueras (por la salida de Antonia Canales también) y sólo con dos suplentes.

“Para nosotros es vergonzoso que a este nivel de competencia se le meta esta presión a las jugadoras. No puede pasar en unos Panamericanos y menos en casa”, arremetió de entrada la directora de la ANJUFF.}

En la misma línea, responsabilizó directamente a la ANFP como federación e incluso, apuntó a un conflicto de intereses que existe en el fútbol chileno.

“Hay señales de que no hubo una planificación adecuada y en este tipo de competencias no puede pasar. No nos llama la atención, pero lo que sí nos sorprende es que aún no recibimos ninguna explicación de la federación, ni tampoco lo han hecho con los medios. Esto es responsabilidad de ellos, que es lo mismo que la ANFP. Hay conflicto de interés y eso no puede continuar“, aseguró.

Respecto de la retirada internacional de ‘Tiane’ con La Roja femenina, García se lamentó: “Ya ha sido bastante clara en sus comentarios y no es primera vez que pone en duda cosas. Es vidente que hay una brecha de género en las condiciones que propone la ANFP, en todo sentido. Tiane no merece estas condiciones, ni ninguna jugadora lo merece. Es entendible su decisión… No la merecemos”.

Como directora de la ANJUFF y vicepresidenta de FIFPro, García no tuvo pelos en la lengua y golpeó la mesa tras este bochorno en Santiago 2023, exigiendo un cambio real en el balompié nacional.

“Tenemos que partir por separar la federación de la ANFP, por conflictos de interés evidentes. Así comenzamos a equiparar las condiciones. Mientras no cambiemos la gobernanza del fútbol chileno, es difícil que cambie. Esto no pasaría en la selección masculina. Estamos viendo en la liga local cómo no se pagan sueldo y otras precariedades. Debe haber una dirigencia que busque hacer cambios en el fútbol femenino”, manifestó.

Por último, la aludida decidió restarle responsabilidad a Luis Mena y, pese a criticar su nombramiento como entrenador del ‘Equipo de Todos’, pidió no “cortar el hilo por lo más fino”.

“No sé si Mena estaba enterado o no, pero poco interesa ese tema. Es responsabilidad de la federación. Ojalá el problema no se corte por el hilo más fino que es Mena. Estamos en unos Panamericanos, en casa y lo que pasó con Tiane habla de un mal trabajo y falta de profesionalismo continuo a lo largo del tiempo”, cerró.