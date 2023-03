Villano Antillano habla sobre sus haters a una semana de su debut en Chile: "Me nutro mucho del caos"

La artista oriunda de Puerto Rico llegará por primera vez a Chile y comentó sus percepciones del país y el odio que ha recibido a lo largo de su corta carrera.

Villana Santiago Pacheco, popularmente conocida como “Villano Antillano” llegará a Chile la próxima semana como parte del cartel de Lollapalooza 2023, donde hará su aporte en la cuota de artistas del género urbano.

La rapera, cantante y compositora puertorriqueña saltó a la fama en 2022 tras su célebre colaboración con Bizarrap, donde se dirigió a sus haters e incluso se llamó a sí misma “la nueva Gabriela Mistral”.

Y es que Villana ha recibido bastante odio en redes sociales por ser una de las pocas referentes trans en la industria de la música urbana. Sin embargo, eso no le ha impedido avanzar en su carrera y finalmente recorrerá Latinoamérica de la mano de uno de los festivales de música más populares del mundo.

En conversación con BioBioChile comentó sentirse muy agradecida y bendecida por su visita al país. “Yo creo que lo que más me gusta de toda esta vuelta y de viajar por Latinoamérica es poder conectar con gente como yo y pienso que Chile tiene una trayectoria súper progresista hasta cierto punto y sé que hay una comunidad muy fuerte allí así que estoy emocionada”.

La cantante, también habló sobre el empoderamiento femenino y la presencia de figuras de la comunidad LGBTQI+ en el escenario musical actual.

“Creo que el hecho de que tengamos ahora una voz mucho más fuerte y haya más exponentes femeninas es muy importante y nos da la oportunidad de contar nuestras historias con nuestra propia voz. Hay que ver hacia donde lo llevamos”, señala.

“Esto no es algo nuevo, pero ahora si estamos en un punto donde somos muchas y eso sí es esperanzador. No sé hacia donde nos dirigimos, pero tengo fe”, agregó.

Villano Antillano y el “hate”

Sobre el odio que recibe en redes sociales, afirma que el verdadero problema “no es solamente que ocupemos espacios de poder, también que nos vaya bien y que existamos. A fin de cuentas es la raíz del problema, que existamos y que nos vaya bien o mejor que a gente que es cisgénero”.

Asimismo, admitió que el odio es algo a lo que reacciona con humor, aunque no deja de preocuparle. “Yo me lo tomo muy a chiste a veces, pero es muy preocupante ver como la gente joven también tiene estas limitaciones, no son solamente generaciones anteriores”, puntualiza.

“Cada vez rompemos más, tengo mucha esperanza y fe en las generaciones nuevas que veo que no tienen ya ciertos chips y eso lo hace mucho más fácil, eso me llena de esperanza. Pero hay muchísimo odio, yo recibo muchísimo”, reconoció.

“Pero sabes como que yo soy excelente artista y me nutro mucho del caos porque es lo que he conocido, también porque sé lo que dejo que me llegue y lo que no. (…) Tú no puedes parar algo que no tiene frenos y eso es lo que está pasando con el movimiento LGTBIQ+ y el movimiento feminista en el mundo y en el género”, concluye.