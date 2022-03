Alessia Cara visitó a Laura De la Fuente luego de "encerrona": La joven es fan de la artista

La joven cumplió su sueño de conocer a su ídola antes de que se presentará en el festival. Su padre, Cristian De la Fuente, fue el encargado de dar a conocer la información.

Hace una semana la hija del actor Cristián De la Fuente, Laura, resultó herida en una de sus piernas luego de ser víctima junto a su padre de una “encerrona” en la comuna de Lo Barnechea.

La joven fue baleada durante el asalto, razón por la que debió ser operada de urgencia encendiendo las alarmas de todos sus seguidores.

Laura De la Fuente recién pudo retornar a su hogar este martes, sin embargo, debido a sus heridas no le fue posible ver a su artista favorita en el festival de música Lollapalooza.

Por ello, la artista canadiense, Alessia Cara, de quién Laura es fan, la visitó en su hogar antes del show.

Así lo dejó ver el actor en su cuenta de Instagram a la vez que le agradecía a su amigo Andres Recio, quien es el representante de Alessia.

“Hay gestos que aparte de agradecer personalmente como lo hice hoy… hay que hacerlos públicamente para destacar el corazón de estas dos almas increíbles” comenzó diciendo en la red social Cristian De la Fuente.

“Debido a lo sucedido la semana pasada, Lau no iba a poder ir a Lollapalooza hoy a ver a su cantante favorita ya que aún no puede caminar bien… y estaba muy triste por eso“, relató Cristian De la Fuente.

“Pero hoy @andresrecio tocó la puerta de nuestra casa y le dio la sorpresa más linda que podía recibir Lau al ver a @alessiasmusic frente a ella en su propia casa” escribió el padre de Laura junto a una fotografía de los tres.

“Gracias Gracias Gracias. De verdad no tengo palabras para agradecer esa sonrisa que pusieron hoy en Lau. Eso para mi NO tiene precio!“, finalizó agardeciendo.

La misma Laura también se refirió al encuentro en su cuenta de Instagram, donde dijo: “Hoy tuve el honor de recibir a @alessiasmusic quien me regaló una sonrisa con su visita en estos tiempos difíciles de recuperación, ya que siempre ha sido una ídola y ejemplo mostrándome que no tengo que cambiar nada de mi y que todos somos perfectos tal como somos!”.

Citando una frase del éxito “Scars to your beautiful” de la canadiense, Laura De la Fuente agradeció a Alessia: “Thank you for showing me that we all have our light that shines within!” (Gracias por mostrarme que todos tenemos nuestra luz que brilla dentro, en español), escribió en la red social.