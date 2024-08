Raven Saunders explica el llamativo look que usó durante el Lanzamiento de Peso en JJOO París 2024

Una de las atletas que más ha llamado la atención durante la actual versión de los Juegos Olímpicos ha sido la lanzadora estadounidense Raven Saunders, quien lució un llamativo look este miércoles.

Se trata de una de las más destacadas lanzadoras de peso, actual vicecampeona olímpica, y que destacó este jornada por presentarse en el Stade de France con su cara cubierta.

En la cita olímpica de París, Raven Saunders, conocida también como She-Hulk, ha aparecido con un extravagante look, con un pasamontañas que la cubría toda la cara, a excepción de los ojos, en los que usó unas gafas.

La atleta norteamericana fue medalla de plata en Tokio, donde también usó una extraña apariencia, muy similar a la de este año, con una mascarilla con una forma singular. Eso sí, esa vez era obligación por la contingencia a causa del covid-19.

En la clasificatoria actual, gracias a su lanzamiento de 18,62 metros, Raven Saunders se clasificó para la final.

Raven Saunders Protests on the Podium.

When asked what the ‘X’ meant, @GiveMe1Shot responded: “It's the intersection of where all people who are oppressed meet." #Tokyo2020 https://t.co/SfxnoYbXpa pic.twitter.com/S1geRLjjzx

— Women's Running (@WomensRunning) August 1, 2021