Noah Lyles impacta al correr la final de los 200 metros de JJOO contagiado de Covid

Impactante. El atleta estadounidense Noah Lyles compitió este jueves contagiado de Covid la final de los 200 metros planos de los Juegos Olímpicos de París 2024.

US Track and Field, el organismo rector del atletismo en EE.UU., anunció que el norteamericano de 27 años, ganador de los 100 metros en el evento máximo del deporte en suelo francés, dio positivo hace dos días.

Pese a ello, Lyles decidió competir hoy la definición de los 200 metros, donde llegaba como el gran favorito al oro. Terminó tercero y se colgó la presea de bronce.

“(Los médicos) le habrían dado el visto bueno para competir, probablemente no corre ningún peligro al competir, salvo estar al 100 por ciento y poder rendir como él quisiera“, expresó Michael Johnson, histórico exatleta estadounidense, durante la cobertura de la carrera por parte de la BBC.

Lyles culminó la competencia exhausto y prácticamente sin poder permanecer de pie. Ante esto, los médicos ingresaron a un costado de la pista para darle primeros auxilios.

El ganador de la prueba fue Letsile Tebogo, quien se convirtió en el primer atleta de Bostwana en ganar un oro olímpico. La medalla de plata fue para el estadounidense Kenneth Bednarek.

