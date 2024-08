La pregunta de Mardy Fish sobre JJOO que lo ridiculizó: troleo de chileno hizo enojar a extenista

El estadounidense Mardy Fish reaccionó tras ser ‘troleado’ por un chileno en redes sociales, luego de preguntarle a sus seguidores por su momento favorito en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El retirado tenista estadounidense, otrora 7° del ranking ATP, utilizó su cuenta de X (Twitter) para saber la opinión de los fanáticos, sin contar con que un hincha chileno le respondería.

“¿Cuál ha sido su momento olímpico favorito hasta ahora? Me quedo con Cole Hocker en los 1500 metros”, posteó el norteamericano.

Ahí, un usuario chileno le respondió con la fotografía del podio olímpico del Tenis en Atenas 2024, donde Nicolás Massú dejó a Mardy Fish con las ganas de ser campeón y Fernando González fue tercero.

“Ahhh, la diferencia entre oro, plata y bronce”, respondió el extenista estadounidense, junto a emoji de enojo.

Lo anterior, aludiendo a su mala cara en la imagen y el contraste de su expresión con la de los chilenos.

Vale recordar que, en aquella final de Atenas 2004, Massú venció 6-3, 3-6, 2-6, 6-3 y 6-4 a Fish, quien en semifinales había vencido a González.

Ahhh, the difference between Gold, Silver and Bronze 😡 https://t.co/KK2kOrhFPj

— Mardy Fish (@MardyFish) August 8, 2024