Una casa, millones y comida gratis de por vida: la ’devoción’ en Filipinas por doble medallista de oro

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen dejando anécdotas que contar en pleno desarrollo de la competición, y una de ellas es la que escribió el filipino Carlos Yulo, quien se adjudicó 2 medallas en 24 horas en los JJOO.

El gimnasta de Filipinas obtuvo medallas de oro en suelo y salto de potro, destacando entre toda su delegación y arrebatándoles la presea dorada a brillantes exponentes de la gimnasia.

Sin embargo, lo que ha venido después de la obtención de los primeros lugares en la competición es algo que él nunca pensó tener, ya que ha sido tratado como un verdadero héroe nacional en su país y se le ha entregado múltiples obsequios por su participación, los que incluyen: premios en dinero, una casa totalmente amoblada y hasta colonoscopias gratuitas de por vida.

La hazaña de Yulo ya retumba en la historia de Filipinas a nivel de Juegos Olímpicos, luego de dejar en el camino y detrás de él en el podio al armenio Artur Davtyan y al británico Harry Hepwort, respectivamente en salto en París 2024 y a israelí Artem Dolgopyat en una extenuante competencia de suelo.

Es por eso que según BBC, Carlos Yulo recibió mensajes desde todos lados en Filipinas, incluyendo a presidente Ferdinand Marcos Jr y la primera dama Liza Araneta-Marcos, pero eso no es todo.

También, el gobierno filipino le entregará US$173.300 dólares (algo así como 164 millones de pesos chilenos) de recompensa por las medallas, suma prometida a cualquier competidor del país del sur de Asia.

Por otra parte, una empresa de bienes raíces le prometió al gimnasta una casa de tres dormitorios completamente amoblada en McKinley Hill, avaluada en más de US$400.000 (380 millones de pesos chilenos), en el complejo de condominios más grande de Manila (capital de Filipinas).

Pero eso no es todo, ya que Clínicas y Universidades del país asiático también han querido entregar premios a Carlos Yulo, ya que un gastroenterólogo le ofreció consultas y colonoscopias gratuitas de por vida, mientras que la Casa de Estudios de Mindanao le prometió créditos universitario para estudiar.

Para seguir con la eufórica atención al gimnasta, Restaurantes y clubes han ofrecido comida gratis de por vida a Yulo, además de atender gratis por un tiempo a todos los ciudadanos que se llamen Carlos.

Una real ‘devoción’ por el gimnasta que ingresó en la historia de su país y logró quedarse con dos preseas doradas en una de las disciplinas más complicadas de los JJOO en donde claramente, Filipinas no era la favorita.

HE'S DONE IT AGAIN! 🇵🇭

Carlos Yulo is a two-time Olympic champion! Two golds in two days! 🥇🥇 pic.twitter.com/iZHuQrDv2o

— The Olympic Games (@Olympics) August 4, 2024