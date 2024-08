’Nole’ a 2 partidos del ’Golden Slam’: Djokovic ya es semifinalista en París y va por el oro olímpico

El serbio Novak Djokovic, primer favorito, resucitó en el segundo parcial, que tenía prácticamente perdido con tres puntos de set en contra desperdiciados por el griego Stefanos Tsitsipas y, con aparentes carencias físicas en la rodilla derecha, dio la vuelta a la situación para plantarse en las semifinales de los Juegos Olímpicos 2024.

El balcánico, en plena carrera por lograr el único título que falta en su palmarés, el oro olímpico, para obtener el Golden Slam, aprovechó las dudas del heleno que desperdició sus claras ocasiones para alargar el choque, y venció por 6-3 y 7-6 (3) en dos horas y dos minutos.

Djokovic jugará las semifinales ante el italiano Lorenzo Musetti que dio la sorpresa de la jornada en el torneo individual masculino al ganar al vigente campeón, el alemán Alexander Zverev, por 7-5 y 7-5.

‘Nole’ tiene claro que está ante la que puede ser su última oportunidad de colgarse el oro individual en unos Juegos Olímpicos, pese a que no descarta estar en Los Ángeles, en 2028.

El de Belgrado anhela un ‘Golden Slam’, que es sumarse a un selecto grupo de tenistas que han inscrito su nombre en los cuatro ‘Grand Slam’ y han subido a lo más alto del podio olímpico.

Las raquetas que han conseguido aquello son cuatro: el español Rafael Nadal, la alemana Steffi Graf y los estadounidenses Andre Agassi y Serena Williams.

Agassi, sin embargo, es el único del circuito masculino que puede presumir de tener todas las grandes coronas: los cuatro grandes, la Copa Davis, la Copa Masters y el oro olímpico.

Apuntar que la otra semifinal de París 2024 estará protagonizada por el español Carlos Alcaraz y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Djokovic continues his quest for the gold 🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/VtU14ZIac8

— Tennis Channel (@TennisChannel) August 1, 2024