Atleta Sarah Lavin exigió explicaciones tras volverse viral en Chile durante Tokio 2020

Sarah Lavin es una atleta irlandesa que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque de seguro jamás pensó que su actuación le valdría volverse viral en un país del que poco conocía: Chile.

Resulta que no fueron pocos quienes relacionaron el apellido de la europea con el de Joaquín Lavín, excandidato presidencial por Chile Vamos, al punto que la comparación llegó a la propia deportista.

Por lo anterior, Sarah utilizó sus redes sociales para compartir una captura de una página de memes de nuestro país (Out of context Chile) en la que aparece ella.

“Necesito encontrar a alguien de Chile que me explique esto”, escribió la irlandesa, lo que desató otra ola de respuestas, esta vez de usuarios intentando explicarle la relación con el otrora alcalde de Las Condes.

Vale mencionar que a Sarah no le fue muy bien en Tokio 2020, ya que culminó penúltima en su serie clasificatoria de primera ronda en los 100 metros vallas femenino con un crono de 13.16 segundos.

😂😂 need to find someone from Chile to explain this one https://t.co/dQhdamlnNs — Sarah Lavin (@sarahlavin_) August 2, 2021

Joaquín Lavín is an “eternal” candidate to Chilean presidency (since 1997!), meanwhile he’s been City Mayor for years awaiting his chance. He’s kind of omnipresent, looks to appear in every TV outlet he can. Then when an athlete named Lavin appeared on TV everybody laughed pic.twitter.com/XCvX4kB1Hf — Guillermo (@BotGuillermo) August 2, 2021

Joaquin Lavin was a presidential candidate, the last few years he campaigned by appearing every day on morning shows.

Even in his advertisements he made jokes about appearing everywhere a lot.

That is why it is funny to see "lavin" at the Olympics. pic.twitter.com/Bg34yY9i3d — Matias Alonso (@matirockets) August 2, 2021