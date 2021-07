Celebró su plata como si fuese un oro: el lapsus de ciclista en Tokio 2020 que creyó haber ganado

La holandesa Annemiek van Vleuten celebró como si fuera campeona olímpica su segunda plaza en la prueba de Ciclismo en ruta este domingo, después de haber cruzado la línea con un minuto de retraso respecto a la ganadora, un despiste que atribuyó a la falta de radio para comunicarse con su equipo.

A su llegada a la línea de meta del circuito del Monte Fuji, la campeona de 38 años levantó los brazos, en un habitual gesto de triunfo. Le hicieron falta unos segundos para comprender que la austriaca Anna Kiesenhofer, única superviviente de la escapada matinal, ya había celebrado el oro un minuto y 15 segundos antes que ella.

“Hubo mucha confusión y mala comunicación hoy”, lamentó Van Vleuten, visiblemente frustrada. “No sabíamos las diferencias, hemos escuchado que tenían 45 segundos a 10 kilómetros de la meta”, añadió. La escapada tenía entonces más de dos minutos de ventaja.

Gran potencia del ciclismo femenino, los Países Bajos habían logrado los dos últimos oros, en Londres 2012 y Rio 2016, y los cuatro últimos títulos mundiales.

La sorprendente ganadora del oro Kiesenhofer dejó atrás el pelotón en los primeros kilómetros de la prueba, inmersa en una escapada de ocho corredoras que parecía únicamente destinada a alegrar la jornada.

Pero las favoritas dejaron demasiado margen al grupo, que llegó a tener diez minutos a los pies del puerto de Kagosaka, última dificultad del día.

Una por una, las compañeras de escapada de la austriaca fueron perdiendo el ritmo y Kiesenhofer se quedó sola a una treintena de kilómetros de la meta para lograr el gran botín.

Annemiek van Vleuten won the silver medal, Elisa Longo Borghini the bronze. Annemiek didn't know that there is another rider up the road so she celebrated the victory. Must have been a terrible feeling when she realized what happened…. 😬 #CyclingRoad pic.twitter.com/BgkARUxB7c

— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 25, 2021