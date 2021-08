Con protagonismo de París: Tokio cerró con éxito y solemnidad los JJOO marcados por pandemia

Después de 16 días de intensa competición, Tokio dio por clausurados este domingo sus Juegos Olímpicos y dio el relevo protocolario a París, sede de 2024, con la esperanza de una mejor situación sanitaria que la provocada actualmente por la pandemia del covid-19.

“Y ahora, debo poner fin a este viaje olímpico de lo más complejo a Tokio. Declaro finalizados los Juegos de la 32ª Olimpiada”, dijo el domingo Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), que habló también del mensaje de “esperanza” lanzado por el evento.

“Lo hemos logrado juntos”, aseguró Bach en su discurso sobre un evento que durante meses tuvo su celebración en el aire ante la situación sanitaria internacional y que tuvo que ser aplazado de 2020 a 2021.

Instantes después de los discursos de autoridades y de las palabras de Bach, el pebetero, encendido el pasado 23 de julio por la tenista Naomi Osaka, apagó el fuego olímpico, mientras en los videomarcadores se leía un gran mensaje de “Arigato” (Gracias, en japonés).

Fuegos artificiales, a modo de fin de fiesta, ponían punto final a los Juegos Olímpicos más atípicos y difíciles de la historia.

En la ceremonia se produjo otro de los momentos tradicionales en cada despedida olímpica, el del traspaso de la bandera de los cinco aros, que la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, entregó a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Este traspaso marca el inicio de la 33ª Olimpiada, que terminará con los Juegos Olímpicos (26 julio-11 de agosto de 2024) y Paralímpicos (28 de agosto-8 de septiembre del mismo año), en París.

La ceremonia de clausura comenzó con la entrada de las banderas de los 205 países, seguida por el desfile de los deportistas que participaron en estos Juegos Olímpicos, marcados especialmente por el Covid y las restricciones sanitarias, como la celebración de competiciones a puerta cerrada.

Bach, después, dio un paso al frente para dar por “finalizados” los Juegos de Tokio.

En Tokio, una secuencia artística de una decena de minutos que incluyó una parte de la música compuesta por el artista Woodkid, selló el relevo hacia París. La capital francesa aprovechó a continuación un video de presentación para sacar músculo turístico y aprovechar algunos de sus lugares más icónicos, incluida la Torre Eiffel, donde se había organizado este domingo un festejo de deportistas e hinchas, con el que se conectó en directo.

En suelo galo hubo festejos con medallistas franceses en el Trocadero. Los organizadores de los Juegos Olímpicos además hicieron ondear una bandera olímpica gigante sobre la Torre Eiffel… pero solo de manera virtual, ya que razones climáticas impidieron ejecutar la idea en vivo.

Let's get it started!

Les Jeux Olympiques de #Paris2024 commencent !

Ouvrons ensemble un nouveau chapitre des Jeux.

Together, let’s write a new chapter of the Olympic Games.

🔵🟡⚫️🟢🔴 pic.twitter.com/0QGjXfpvGY

— Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2021