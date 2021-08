Vale una medalla: el notable ’tapón’ en último segundo que llevó a Francia a final del básquetbol

Una jugada que se robó todas las miradas. Eso protagonizó el francés Nicolas Batum en infartante duelo de su país contra Eslovenia en semifinales del básquetbol de los Juegos Olímpicos.

Y es que el galo, en el último segundo, apareció de manera increíble para bloquear una ‘bandeja’ de Klemen Prepelic que habría significado el triunfo de Doncic y compañía.

El marcador estaba 90 a 89 a favor de los franceses y el balón estaba en manos de los eslovenos. En la jugada definitiva la súperestrella Doncic manejó los tiempos y cedió para Prepelic.

Klemen avanzó con seguridad a marcar para la victoria y cuando sus compañeros prácticamente festejaban, llegó Batum a negar la anotación.

Con esa acción se terminó el enfrentamiento y Francia aseguró al menos la medalla de plata. Eso sí, la ilusión por el oro está intacta.

En la gran final los galos tendrán que medirse con Estados Unidos, elenco al que batió en el primer juego de la fase grupal por 83-76. Los norteamericanos anhelan revancha.

BLOCKED BY BATUM FOR THE WIN!!!!!!!!!!!! #Tokyo2020 pic.twitter.com/R1nmIoartP

