Tal como lo hizo en Londres 2012: el golazo olímpico de Rapinoe en triunfo de EE.UU. por el bronce

Tal como lo hizo en Londres 2012, Megan Rapinoe volvió a marcar un gol olímpico en unos JJ.OO. Una anotación que fue parte del doblete de la delantera de 36 años en la victoria de Estados Unidos ante Australia, que permitió al elenco norteamericano obtener la medalla de bronce.

La selección femenina estadounidense llegó a enfrentar, este jueves, el partido por el tercer lugar tras su sorpresiva derrota en semifinales a manos de Canadá por la cuenta mínima, pero eso no le impidió hacer de este partido una verdadera fiesta.

El marcador finalizó 4-3 en favor de las tetracampeonas del mundo, gracias a los dobletes de Rapinoe y Carli Lloyd. Esta última, también celebró una histórica marca personal que se convirtió en récord tras ser la única futbolista en anotar en cuatro Olimpiadas distintas; 2008, 2012, 2016 y 2020.

Una guerra de goles que comenzó con el punto más alto del partido; el gol olímpico de Rapinoe. La futbolista que milita en el OL Reign se disfrazó de crack y gracias a una perfecta ejecución desde el tiro de esquina, abrió la cuenta del marcador a sólo ocho minutos del pitazo inicial.

Sin embargo, no es algo nuevo para Megan Rapinoe. En 2012, en las Olimpiadas de Londres, la crack estadounidense convirtió el primer gol olímpico en la historia de unos JJ.OO. Así lo recordó el ‘Team USA’ en sus redes sociales.

She does it again on the Olympic stage!pic.twitter.com/5shlN81Kbv

— Olympics (@Olympics) August 5, 2021