No quieren ceder el trono olímpico: ’Dream Team’ venció a Australia y avanzó a final del baloncesto

Estados Unidos luchará por su cuarto oro olímpico consecutivo en básquet masculino tras clasificarse para la gran final al batir a Australia (97-78), este jueves en Saitama. El ‘Dream Team’ espera rival para este sábado que saldrá el ganador entre el duelo Francia y Eslovenia.

El elenco oceánico, que llegaba invicta al cruce de semifinales, vuelve a quedarse en esta ronda (cuarta en 1988, 1996, 2000 y 2016) y tendrá la ocasión de ganar su primera medalla en el partido por el tercer puesto.

Por el equipo norteamericano, volvió a brillar su líder Kevin Durant, con 23 puntos. No estuvo acertado desde el triple, 2/7 pero firmó 9/12 en tiros de dos y se echó al equipo al hombro en la remontada del tercer cuarto, tras ir perdiendo toda la primera parte.

“Creo que ellos querían tomar una ventaja rápido y provocarnos miedo, pero no caímos. En el partido anterior y en este volvimos en la segunda parte jugando bien. El entrenador eligió un buen esquema defensivo y tomamos impulso. Con gran energía y lucha logramos una buena ventaja”, resumió Durant.

Le respaldaron Jrue Holiday, el más consistente de su equipo en el torneo (once puntos, ocho rebotes y ocho asistencias) y Devin Booker, con su mejor partido en Tokio, en el que anotó 20 puntos.

Imparable en los primeros 15 minutos, Australia echó en falta una mejor actuación de Patty Mills, que finalizó con 15 puntos pero que no pudo aparecer en la reacción norteamericana. Dante Exum aportó doce y Jock Landale once.

Australia llegó a estar 15 puntos delante frente a un ‘Team USA’ que no fue capaz de anotar ni una vez al contraataque en la primera parte y que no acertó en sus one primeros triples.

El equipo oceánico había firmado los 20 minutos iniciales soñados, aunque el parcial NBA en los últimos cinco minutos tiró por la borda su trabajo de los 15 anteriores.

Estados Unidos remontaba los tres puntos de desventaja que le quedaban al inicio del tercer cuarto con dos canastas de Holiday y encadenaba un parcial de 9-0. Como en los duelos precedentes, los jugadores dirigidos por Gregg Popovich habían salido del vestuario dispuestos a llevar al límite el trabajo físico en defensa ante una Australia que tardó cuatro minutos en anotar su primera canasta.

Una actuación que el ‘Dream Team’ busca replicar ante Francia o Eslovenia, donde tendrá la dura misión de revalidar su medalla de oro y conservar el trono olímpico de baloncesto.