Las irónicas "gracias" de crack olímpica a profesora que nunca la apoyó: "Me arrastró hacia abajo"

La siete veces medalla olímpica y que ganó una plata y dos bronces en Tokio 2020, Penny Oleksiak, mandó una especial dedicatoria a una de sus profesoras de secundaria.

La canadiense utilizó su cuenta de Twitter para enviarle este mensaje a una profesora que la presionó para que renunciara a su sueño y dejara de nadar.

“Busqué en Google ‘el atleta olímpico más condecorado de Canadá’ y apareció mi nombre. Quiero agradecer a esa maestra de secundaria que me dijo que dejara de nadar para concentrarme en la escuela porque la natación no me llevaría a ninguna parte. De esto es que están hechos los sueños”, publicó en la red social.

I just googled “Canada’s most decorated Olympian” and my name came up. I want to thank that teacher in high school who told me to stop swimming to focus on school bc swimming wouldn’t get me anywhere. This is what dreams are made of. — Penny Oleksiak (@OleksiakPenny) August 3, 2021

Sin embargo, en otra publicación posterior, la atleta aclaró que no criticaba en modo general a los educadores, y que solo se refería en esa profesora en particular.

“También en referencia a mi último tweet no pongo ninguna sombra sobre los maestros en general, mi hermana es maestra y la veo inspirando a los niños todos los días. La mayoría de mis maestros tuvieron visión y me apoyaron. A esa que constantemente me arrastró hacia abajo, sin embargo, WOAT (acrónimo usado en inglés para decir “lo peor de todos los tiempos”), aclaró.

Also in reference to my last tweet no shade at all towards teachers in general, my sister is a teacher and I see her inspiring kids everyday.. Most of my teachers saw the vision and pushed me towards it. That one who constantly dragged me down though,, WOAT. — Penny Oleksiak (@OleksiakPenny) August 3, 2021

Finalmente, la nadadora añadió que entiende que algunos educadores aconsejen a sus alumnos a dedicarse más a la escuela, aunque no comparte el hecho que le digan a alguien que deje de nadar, especialmente cuando es extremadamente hábil en eso.