La inesperada muerte que golpeó a Simone Biles ’en el suelo’ en pleno Juegos Olímpicos

Tras ser la figura mediática más importante de los Juegos Olímpicos durante dos semanas, Simone Biles ya recuperó la calma y luce contenta.

La gimnasta sufrió episodios de ansiedad y pánico en plena competencia en la cita olímpica, lo que la llevó a restarse de diferentes finales de su especialidad.

La frase “no puedo subir ahí” de Biles a su entrenadora pasó a la historia. La mejor gimnasta de todos los tiempos fue superada por la presión y minutos después renunciaría a seguir en carrera.

Solo en la barra de equilibrio, donde prácticamente no realiza trucos en el aire, Simone logró volver. Y lo hizo cambiando su salida por una menos riesgosa y hasta ganando una medalla de bronce que la atesora más que cualquiera de sus oros.

Ya terminado los Juegos, Biles se ve tranquila. Fue protagonista de una entrevista exclusiva con NBC donde reiteró la importancia de la salud mental, pero también por revelar un episodio hasta ahora desconocido que la perjudicó aún más en suelo japonés.

La estrella del deporte norteamericano confirmó que dos días antes de subirse a la barra sufrió la pérdida de una tía cercana, lo que la afectó en gran manera. Por esa fecha terminaría bajándose de finales de suelo y salto.

“La gente no entiende por lo que estamos pasando. Hace dos días me desperté y mi tía falleció inesperadamente, es algo que tampoco esperaba y eso no hizo más fácil estar aquí en los Juegos Olímpicos”, afirmó Biles al ser consultada por algunas críticas en Redes Sociales que han recibido los deportistas.

“Así que al final del día tienes que ser más consciente sobre lo que dices en las redes, pues no tienes idea de lo que están pasando estos atletas”, remarcó.

Consignemos que Simone Biles disputó en Japón sus segundos Juegos Olímpicos. “No es en absoluto como imaginé o soñé que serían, pero fue una bendición representar a los Estados Unidos”, remató.