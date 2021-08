Atleta que se viralizó en Chile se despidió de Tokio con una especial dedicatoria: "Vamos La Roja"

Una singular conexión se forjó durante estos Juegos Olímpicos. La atleta irlandesa Sarah Lavin nunca imaginó transformarse en viral en nuestro país y aunque le costó entender el motivo de su fama, decidió tomárselo con humor y dedicarle un especial saludo al pueblo chileno.

Cabe contextualizar que mientras se disputaba la fase clasificatoria de los 100 metros valla femenino, un sinfín de usuarios nacionales de redes sociales festinaron con el apellido de Sarah y en una sólo unos instantes, la deportista olímpica se viralizó en Chile.

Luego de ser parte de los ‘trending topics’ nacionales, la atleta escribió un curioso mensaje en su cuenta de Twitter. “Necesito encontrar a alguien de Chile que me explique esto”, manifestó Lavin, demostrando que el chiste había llegado hasta Tokio, lo que desató una ola de reacciones y comentarios chilenos en sus redes.

Fue en ese instante donde distintos usuarios le explicaron el origen del ‘meme’ y que relacionaban su apellido con el del ex candidato presidencial de Chile Vamos, Joaquín Lavín.

😂😂 need to find someone from Chile to explain this one https://t.co/dQhdamlnNs

— Sarah Lavin (@sarahlavin_) August 2, 2021