Un emocionado Yasmani tras quedarse sin bronce: "Mi meta era irme con una medalla, y no lo cumplí"

El representante del Team Chile, Yasmani Acosta, no pudo colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Acosta no perdió ningún encuentro en la lucha grecorromana. De hecho, ante el ruso ruso Sergei Semenov por la presea de bronce, registró un empate, pero el europeo hizo el último punto del duelo se quedó con la victoria pese a la igualdad.

Tras la derrota, un emocionado Yasmani entregó sus impresiones, declarando que no se va contento de Tokio 2020.

“No estoy contento, porque uno como atleta, como persona, se exige una meta. Mi meta era irme de aquí con una medalla, a como de lugar, y no lo cumplí, así que vamos a seguir trabajando el doble, con todo”, dijo en conversación con TVN.

El luchador agradeció el apoyo del pueblo chileno y confesó que en ese aspecto está muy tranquilo.

“Me siento en el fondo, un poquito tranquilo, pero quería la medalla, pero sí me sentí apoyado todo el tiempo. Muchas personas me escribieron, me llamaron, en ese aspecto si me siento muy tranquilo”, agregó.

Sin embargo, Yasmani recalcó que no se va feliz de Tokio, y adelantó que tendrá una nueva oportunidad para pelear por una medalla.

“Feliz no, para irme feliz tenía que irme con una medalla. Es algo interno que tenía que cumplir. Así que si no fue en esta ocasión, será en otra”, cerró.