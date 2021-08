"Sabía que me había roto": atleta uruguaya protagonizó emotivo momento al correr lesionada en Tokio

Para la uruguaya María Pía Fernández, lo importante este lunes en los Juegos de Tokio-2020 era participar. Horas antes de las series de 1.500 metros anunció en las redes sociales que estaba lesionada pero que aún así decidía correr para poder vivir la experiencia.

La atleta de 26 años terminó en 4 minutos, 59 segundos y 56 centésimas, como decimoquinta y última de su serie, a 28 segundos de la decimocuarta, todo un mundo.

En el global de las competidoras quedó en la 43ª y última posición entre las atletas que terminaron la carrera.

María Pía Fernández, que había sido eliminada también en las series de primera ronda en el Mundial de Doha-2019, había revelado horas antes el problema físico que sufría.

“Con un duro golpe de realidad, rota física y emocionalmente, hoy por voluntad propia y bajo mi propia responsabilidad, decido pararme en esa línea de largada porque me lo merezco y porque trabajé muy duro por esto. Y también, porque huir no es una opción”, escribió en Twitter para explicar su decisión de competir pese a la lesión.

Corazón ❤ en la pista y un sueño cumplido 🇺🇾 en Tokio. María Pía Fernández corrió tras sufrir un edema de nueve milímetros en el gemelo externo el jueves pasado.

✅ Nadie ni nada le iba a quitar su sueño y la emoción que mostró tras cruzar la meta es difícil de narrar pic.twitter.com/ry4DWlKxj2 — Andrés Cottini (@A_Cottini) August 2, 2021

“Hoy decido enfrentarme a la realidad, aunque duela y no sea como lo soñé y planifiqué. Pero es lo que toca y como siempre voy a dar todo, al menos todo lo que mi cuerpo hoy me permita dar. Hoy más que nunca voy a necesitar todo ese apoyo y buenas vibras que siempre transmiten”, añadió en el mensaje a sus seguidores, previo a la carrera.

Tras la competencia, la atleta uruguaya utilizó su cuenta de Instagram para dejar un profundo mensaje de lo que fue el duro proceso.

“DUELE. SÍ, duele un montón. Pero mi músculo sanará y mi corazón también. Soy olímpica y aunque es un poco trillada, la frase ‘el dolor pasará, pero el orgullo de haberlo logrado quedará para siempre’ aplica más que nunca”, dijo.

“Es el momento más duro de mi carrera. Sentí un gran dolor en el último entrenamiento, sabía que me había roto. Se me vino el mundo abajo cuando me confirmaron. Corrí igual por todo el esfuerzo que hice para llegar y la gente que me acompañó”, cerró.