Canadá sorprendió a EEUU en ’semis’ y acabó con su hegemonía en el fútbol femenino

Canadá dio la sorpresa en Tokio-2020 eliminando a la tetracampeona olímpica Estados Unidos (1-0), con un gol de penal de Jessie Flemming (minuto 75), que le permite luchar por el oro tras dos bronces consecutivos.

En un partido sin apenas chances de gol para ninguno de los combinados, el duelo se resolvió con un penal que tuvo que revisarse en el VAR.

Jessie Fleming no falló desde los once metros y Canadá, bronce en Rio-2016 y Londres-2012, espera rival en una final a la que Estados Unidos no llega por segundos Juegos consecutivos.

Recordemos que las canadienses fueron rival de Chile en la fase grupal, venciendo las primeras por un ajustado 2-1.