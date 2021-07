Piden al COI que se retire la medalla de oro al campeón de tiro iraní por vínculos terroristas

Irán conoció en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio lo que es subir a lo más alto del podio gracias al tirador Javad Foroughi, que con 244 puntos estableció un récord olímpico en pistola de aire 10 m.

Foroughi, de 41 años, se transformó en el medallista de más edad de la historia de su país.

Sin embargo, el deportista podría perder su presea dorada debido a su posible vínculo con un grupo terrorista.

Así lo cree la organización iraní ‘United for Navid’, creada con la intención de defender los derechos humanos tras la ejecución de Navid Afkari, el luchador olímpico que fue sentenciado a la horca por sus dichos contra el gobierno de ese país, además de ser acusado de asesinar a un funcionario durante unas manifestaciones.

Según este grupo, Foroughi pertenecería a la Guardia Revolucionaria Iraní, un grupo que es considerada como una organización terrorista en varias partes del mundo.

‘United for Navid’ publicó un comunicado solicitando al Comité Olímpico Internacional que se retire la medalla de oro a Javad Foroughi de manera provisional, mientras se investiga su vínculo con esta organización.

“Si el COI no actúa frente a esto será cómplice de promover el terrorismo y los crímenes contra la humanidad”, señalaron mediante un comunicado en redes sociales.

El COI respondió brevemente a esta acusación, y en conversación en el medio alemán Bild aclararon que “los deportistas clasificados que se adhieren a las reglas internacionales pueden participar si son seleccionados por sus países”.

“Muchos deportistas son miembros de las fuerzas armadas en sus países”, sentenciaron.

Señalar que la Guardia Revolucionaria Iraní fue catalogada como una organización terrorista por parte de Estados Unidos, y actualmente está incluida en su lista del terror.

#United4Navid Campaign Official Demands an Immediate Investigation from the International Olympic Committee Ethics Commission on Awarding a Member of a Terrorist Organization.@iocmedia @olympic@ISSF_Shooting @USAGov pic.twitter.com/5VYQyJEg5r

— UNITED FOR NAVID (@UnitedForNavid) July 27, 2021