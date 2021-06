Alcaldes de la RM piden visibilizar el avance del narcotráfico y actuar más rápido para contenerlo

Alcaldes de la región Metropolitana hicieron un llamado a visibilizar y actuar más rápido para contener el narcotráfico en la capital.

El narco se ha tornado en un dolor de cabeza recurrente para el Gobierno en los últimos meses. En entrevista con los micrófonos de La Radio, el diputado por Renovación Nacional por el distrito 10, Sebastián Torrealba, conversó sobre el tema.

Desde el punto de vista de lo legislativo, el también miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja señaló que es un largo camino el que se debe recorrer.

“Cuando vemos que en Chile se está instalando la cultura del narco y vemos que avanza a pasos agigantados, creo que hemos fallado, no solamente un gobierno, sino que el Estado, y eso es básicamente porque creo que no se han dado los debates de fondo. Y llevo esto a este gobierno en el que me ha tocado participar a mí como diputado, (donde) he visto en el Congreso cómo lamentablemente se han bloqueado brutalmente las iniciativas que tienen que ver con seguridad. Hoy día el delito se ha modernizado y la legislación se ha quedado atrás, y eso es bastante evidente a la luz de todo. Por eso avanza el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, y veo que hay ciertos sectores dentro del Parlamento que este tema no se lo toman en serio”, dijo.

Desde distintos puntos de la región Metropolitana alcaldes se refirieron a la realidad de sus calles.

En la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro, se mantuvo en la misma línea que Torrealba. Enfatizó que hoy la ayuda desde el Estado llega muy tarde, en comparación a la vinculada con la droga.

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, comentó que la clave es diseñar barreras para que los menores de edad se mantengan alejados del consumo de sustancias ilícitas.

En tanto, en Peñalolén, su alcaldesa Carolina Leitao no cree que el Estado haya fallado, pero sí es necesario visibilizar la situación.

Tras un informe realizado por el Observatorio del Narcotráfico en Chile, se pudo observar que aumentó en un 4% los barros críticos del país donde opera el narcotráfico. La Florida, Santiago, Las Condes, Providencia y San Ramón son las zonas con más alza.