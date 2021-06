La emotiva dedicación de Vidal a Messi tras empate en Copa América: cracks intercambiaron camisetas

Ambos fueron protagonistas. Arturo Vidal y Lionel Messi comandaron a sus respectivas selecciones en el empate 1-1 de Argentina y Chile, válido por la primera fecha de la Copa América 2021.

Mientras el volante de La Roja se adueñó del mediocampo y se animó a llegar al arco rival, el ’10’ de la Albiceleste abrió el marcador y fue elegido el mejor del encuentro.

Pero eso no fue todo. Tras el encuentro, ambos jugadores, excompañeros en el FC Barcelona, intercambiaron camisetas y, en redes sociales, Vidal le dedicó un emotivo mensaje al trasandino.

“El fútbol me dio todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dió un buen futuro para mi familia”, partió escribiendo el ‘Rey’, junto a un video del momento en que se saludó con Messi tras el encuentro.

“Pero lo más lindo que me dio son los amigos! Que lindo verte siempre, extraterrestre!”, agregó el chileno, a quien se le vio muy feliz compartiendo con el referente de los catalanes.

El fútbol me dió todo. Viví muchas experiencias, gané títulos, conocí muchos países, jugué en los mejores clubes del mundo. También el fútbol me dió un buen futuro para mi familia. Pero lo más lindo que me dió son los amigos! Que lindo verte siempre extraterrestre!👽❤️🇦🇷🇨🇱❤️⚽️ pic.twitter.com/jbFHhWursX

— Arturo Vidal (@kingarturo23) June 15, 2021