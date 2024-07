Clásico sudamericano: el Uruguay de Bielsa y Brasil se ven las caras en Las Vegas por paso a ’semis’

Un ‘mata-mata’. Así definieron los uruguayos Luis Suárez y Nicolás De La Cruz el partido de cuartos de final que Uruguay y Brasil disputan este sábado en Las Vegas en los cuartos de final de la Copa América, un choque entre potencias de Sudamérica que se conocen, se respetan y, sin duda, no se aman.

Uruguay-Brasil, capítulo 80. El Allegiant Stadium de Las Vegas albergará -desde las 21:00 horas- un choque monumental entre la selección más ganadora de la historia de la Copa América, la Celeste (15 títulos, junto a Argentina) y la pentacampeona del Mundo, huérfana de su líder Vinicius Junior por acumulación de tarjetas.

💬 “𝐀𝐥𝐠𝐮́𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐮𝐥𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧” La zona Suárez, el deseo de Luis y mucho más en la conferencia del jueves. 📺 Mirala completa en https://t.co/qVMBrYKoRh y Youtube#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/wlA9TE2N02 — Selección Uruguaya (@Uruguay) July 5, 2024

Uruguay dio el último zarpazo, el pasado octubre, al ganar por 2-0 en las eliminatorias de clasificación al Mundial de 2026 para zanjar una racha de 22 años sin poder doblegar a la ‘Canarinha’.

Pero esta rivalidad está escrita en la historia del fútbol de forma indeleble. Del Maracanazo de 1950, cuando Uruguay tumbó a Brasil para conquistar su segundo Mundial, a la final de la Copa América de 1999, cuando la Canarinha se tomó una parcial revancha al golear 3-0.

Ya no juegan Alcides Ghiggia ni Ronaldo Nazario, pero el futuro de la Celeste y de la Canarinha está en las manos de jóvenes con currículum sobresaliente. No estará en el campo Vinicius Junior, pero sí Rodrygo Goes, Darwin Núñez y Fede Valverde, entre muchos más.

Uruguay llega a esta cita tras pasar como líder el grupo C con el pleno de puntos. Con Marcelo Bielsa al mando, la Celeste fue la que más goles anotó en la fase de grupos, nueve. Ganó 3-1 a Panamá, 5-0 a Bolivia y 1-0 a Estados Unidos, al echar a los estadounidenses de su Copa América en el estadio Arrowhead de Kansas City.

Llega en gran forma a los cuartos de final, decidida a demostrar “para qué ha venido” a esta Copa América, como recordó el jueves Rodrigo Bentancur.

Enfrente, la Celeste tendrá a un Brasil repleto de dudas, que avanzó a la fase de eliminación directa con una victoria contra Paraguay y dos empates, contra Costa Rica y Colombia, en el grupo D.

BRA X COL 🇧🇷⚽️ O Brasil empatou com a Colômbia por 1×1 na noite desta terça-feira (2) no Levi’s Stadium, na Califórnia, e ficou com o segundo lugar do Grupo D da Copa América. O próximo desafio da Seleção será contra o Uruguai neste sábado (6), em Las Vegas, pelas quartas de… pic.twitter.com/liP3WtvayE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 3, 2024

Al margen de la explosión de Vinicius en el 4-1 a Paraguay, precisamente en Las Vegas, Brasil no terminó de convencer. La baja de Vini, quien está suspendido por acumulación de tarjetas, le crea un problema más a Dorival Junior.

El peso de la delantera debería caer en Rodrygo, quien está actuando de falso nueve. Debería estar confirmado en el once Raphinha, quien firmó un golazo de falta directa a Colombia, y debería salir Savinho de titular ante la ausencia de Vinicius.

Es en el centro del campo donde Uruguay intentará imponer su poderío con jugadores de ida y vuelta como Fede Valverde.

Alineaciones probables

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nádez, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña; Fede Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

Brasil: Alisson Becker; Danilo Luiz Da Silva, Eder Militao, Marquinhos, Wendell; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha y Rodrygo Goes.