DT de Brasil rompe en llanto en rueda de prensa de Copa América tras muerte de tío, ídolo de Palmeiras

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, lloró en la rueda de prensa tras ganar 4-1 a Paraguay en la Copa América 2024, al recordar a su tío e ídolo del Palmeiras Dudu, fallecido en Sao Paulo a los 84 años.

“Para mí representa mucho. Tal vez no he conocido un ser humano igual. Un segundo padre para mí, me orientó en todos los momentos de mi vida”, dijo el director técnico de los brasileños entre lágrimas, en la sala de prensa del Allegiant Stadium de Las Vegas.

Dorival Júnior DT de Brasil rompe en llanto en rueda de prensa

Para Dorival Júnior, Dudu, el excentrocampista de Ferroviária y Palmeiras fue una “referencia” como jugador y después como entrenador, “pero sobre todo como ser humano, un ejemplo”.

Secándose las lágrimas, el entrenador de Brtasil confesó que la última vez que le vio, hace alrededor de un mes, sintió que “tal vez era la última vez”.

Entre lágrimas pela morte do tio Dudu, ídolo do Palmeiras que faleceu na noite desta sexta, Dorival Junior concedeu coletiva após Paraguai 1 x 4 Brasil: "Um ser humano que talvez não tenha conhecido igual, um segundo pai pra mim" pic.twitter.com/QgFNQM7GQH — ge (@geglobo) June 29, 2024

Dudu, ídolo del Palmeiras

Olegário Tolói de Oliveira, más conocido como Dudu, es uno de los mayores ídolos del Palmeiras, que en la noche de este viernes comunicó el fallecimiento del exjugador en las redes sociales.

Dudu estuvo hospitalizado durante cerca de un mes tras sufrir una fisura de pelvis y murió como consecuencia de “una infección abdominal”.

Gran estrella del Palmeiras en la década de los 60 y 70, es el cuarto jugador que más veces ha vestido la camiseta del equipo verdiblanco: 615 partidos a lo largo de 13 temporadas consecutivas.

“Dudu nos deja un legado sin igual de amor”, escribió el conjunto paulista.