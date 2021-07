Gonzalo Jara: "Uno siempre tiene la esperanza de volver a jugar por la selección"

El defensor nacional Gonzalo Jara aseguró sentirse capacitado para volver a vestir la camiseta de la selección chilena, si es que el entrenador Martín Lasarte así lo requiere.

El zaguero de 35 años comentó lo que fue el paso del combinado en la Copa América 2021, eliminado en cuartos de final a manos del anfitrión Brasil, y afirmó que todavía se siente util para la ‘Roja’.

“Uno siempre tiene la esperanza de volver a jugar por la selección. Pero yo soy respetuoso del cuerpo técnico actual y de los jugadores que han llamado tanto para jugar Clasificatorias como para la Copa América”, indicó el de Hualpén en diálogo con Las Últimas Noticias.

“Claro que da algo de lata o nostalgia no estar en la selección, pero esa decisión es del cuerpo técnico”, agregó.

Consultado además por si tiene opciones de volver a la ‘Roja’, el jugador que hoy define su futuro en el fútbol mexicano dijo que “¿Y por qué no? Pero no voy a estar presionando para que me llamen. Uno tiene que rendir para jugar por la selección. Aunque muchos futbolistas no jugaban en clubes y terminaban en gran nivel”.

Respecto al paso del ‘Equipo de Todos’ por el certamen continental, el bicampeón de América señaló que “vi a un equipo que compitió como nos tiene acostumbrados. Contra Brasil, el equipo hizo un correcto partido. Lástima que quedamos eliminados. Pero me reafirma que todavía la generación es y seguirá siendo el gran sostén de la selección. Muchos hablan de recambio, pero al final eso se tiene que dar de forma natural ¿O usted cree que nosotros llegamos y nos instalamos de una? Todo se fue dando de forma natural”.

“Obvio que ya van pasando los años y no seremos eternos, pero yo los veo todavía muy vigentes. Y serán los mismos que pelearán por estar en el Mundial de Qatar”, sentenció.