Gabriel Arias reconoce que escucharía ofertas desde Chile y en cuál grande le gustaría jugar

A la espera de conocer su rival para cuartos de final de la Copa América, La Roja sigue recuperándose en nuestro país de cara a la ronda decisiva del torneo.

Por lo anterior, uno que se ha aventurado en redes sociales durante los momentos de descanso ha sido Mauricio Isla, quien esta vez entrevistó a uno de sus compañeros acompañado de Claudio Bravo.

Se trata del portero Gabriel Arias, a quien le consultaron por su paso por el fútbol chileno y si defendería el arco de uno de los tres grandes del Campeonato Nacional.

“¿Colo Colo, Universidad de Chile o la Católica?”, le preguntó el ‘Huaso’, a lo que el arquero de Racing no dudó en contestar.

“En cualquiera de los tres. Tuve la oportunidad de que el primer equipo acá sea Calera. Quedé muy contento con el tiempo que estuve viviendo ahí”, indicó Arias.

“La verdad que la gente me trató muy bien y después en cualquiera. El primero que me haga la oferta, voy”, agregó el arquero de Racing, reconociendo que no tendría problemas en escuchar ofertas desde nuestro país.