"Van a ser multados por este acto de indisciplina": aseguran que ANFP castigará a Medel y Vidal

El inicio de un sumario sanitario alteró los planes de Martín Lasarte y la Selección Chilena en Brasil. Durante la jornada de este domingo, la reprogramación del entrenamiento y conferencia causó alerta en las huestes de ‘La Roja’.

Minutos de incertidumbre transcurrieron en la concentración chilena, ya que al no existir información oficial, un fuerte rumor de indisciplina explotó en redes sociales.

En Twitter, comenzó a rondar el chisme de que un grupo de futbolistas de la selección ingresó mujeres a sus piezas en el hotel donde se hospeda el ‘Equipo de Todos’.

Sin embargo, rápidamente, el ente rector del fútbol nacional acalló esos rumores y explicó que el sumario se había dado por el ingreso de un peluquero en el dormitorio de Arturo Vidal.

Según RedGol, Gianfranco Dazzarola, gerente de comunicaciones de la ANFP, se habría referido a esta situación.

“Aquí el único acto de indisciplina que se ha cometido es el ingreso de un peluquero, que contravino la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol”, explicó Dazzarola.

Además, fue enfático en señalar que el barbero sólo tuvo contacto con dos referentes de ‘La Roja’ detallando que “se trata de un peluquero que le cortó el pelo a Medel y a Vidal, que venía con PCR negativo, y pese a no haber sido permitido su ingreso, subió igual a cortarle el pelo a los jugadores”.

“Ese es el único acto de indisciplina. ¿El resto? No sé de dónde lo han sacado. No sé su fuente y no sé su origen. Lasarte va a la conferencia de prensa, si le tienen que hacer preguntas, háganselas todas. Va Bravo e Isla a la conferencia de prensa. La situación aquí es esa, los jugadores van a ser multados por este acto de indisciplina que pone en riesgo o puso en riesgo a toda la delegación, pero insisto, el peluquero venía con PCR negativo”, sentenció.