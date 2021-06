Hincha inglés inició campaña para hacer una bandera chilena gigante en honor a Brereton

Las reacciones tras el gran debut como titular por la selección chilena de Ben Brereton no se detienen, incluso en Inglaterra, país en dónde un hincha del Blackburn Rovers gestó una iniciativa para crear una bandera gigante en honor al jugador.

Se trata del usuario Josh Diaz, quien a través de Twitter anunció una campaña en Go Fund Me para poder reunir fondos y así mandar a hacer una gran bandera de Chile con un “22” y “Díaz”, el segundo apellido del atacante.

Y aunque inicialmente la meta era de 150 libras (155 mil pesos chilenos), el éxito de la iniciativa fue tal, que finalmente lograron reunir 370 libras (382 mil pesos), por lo que decidieron aumentar el tamaño de la bandera.

En la descripción de la campaña, Josh indicó que el objetivo es instalar la bandera en un lugar privilegiado del estadio Ewood Park para el inicio de la temporada.

Según explicó el impulsor de la campaña, lo reunido les permitirá hacer una bandera de 25 pies de ancho (7.2 metros). En el tuit señaló que incluso si recaudaran más dinero, el proveedor de banderas no podría confeccionar una más grande.

Right folks – I’ve had to close this.

We started asking for £150 to try and get a 6ft wide flag.

We’ve now raised enough for a 25ft wide flag and even if we got more money, our flag supplier can’t get us a flag any bigger.

Good work, Rovers #family. https://t.co/o0C9imBBs7

— Josh Diaz (@JoshBoswell) June 19, 2021