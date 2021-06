Pulgar adelanta el intenso cruce ante Uruguay: "Estamos preparados para este tipo de duelos"

Erick Pulgar, mediocampista de la Selección Chilena, anticipó este sábado lo que será el partido del 21 de junio ante Uruguay, esperando un partido “muy duro y físico” por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2021.

En declaraciones a los canales oficiales de ‘La Roja’, el jugador de la Fiorentina apuntó sobre el próximo desafío que “será un partido muy duro y muy físico. Nosotros estamos preparados para ese tipo de duelos”.

El oriundo de Antofagasta viene de hacer un buen partido ante Bolivia, en Cuiabá con triunfo por 1-0 para Chile, destacando en la entrega en la primera parte y en la contención en el complemento.

Ante los buenos comentarios respecto a su desempeño, el ex Universidad Católica y Bologna indicó que “los tomo de muy buena manera y me lleva a tener confianza en los partidos. Lo tomo con tranquilidad”.

“Creo que he estado jugando bien. Siempre he dicho que tener a Arturo (Vidal) y a Charles (Aránguiz) a mi lado me da mucha tranquilidad y confianza en el juego”, sentenció.

‘La Roja’ encabeza el Grupo A junto a Argentina, con cuatro puntos, y espera timbrar su boleto a cuartos de final el lunes con una victoria sobre la ‘Celeste’, que perdió 1-0 con la ‘Albiceleste’ en su debut.