"Cosas que realmente te encanta ver": Blackburn Rovers festejó el gol de Brereton a Bolivia

El Blackburn Rovers, club de Ben Brereton, festejó en redes sociales el gol que marcó el delantero con La Roja, en el duelo ante Bolivia por Copa América.

A través de su cuenta de Twitter, el conjunto inglés felicitó a su jugador y compartió el siguiente mensaje: “Cosas que realmente te encanta ver”.

Señalar que Brereton sumó sus primeros en la igualdad ante Argentina, y es titular en el duelo ante los bolivianos, donde se estrenó con el gol, a los 10′.

Además, y debido a su entrega y compromiso, el chileno-ingles se ha ganado el cariño de los hinchas de La Roja, quienes en redes han elogiado su participación en esta Copa América.

😍 Things you really, really love to see! 💙#Rovers 🔵⚪️ https://t.co/ztVhEugT9Z

— Blackburn Rovers (@Rovers) June 18, 2021