Martín Lasarte explicó por qué Brereton no jugó antes: "Está en el camino, está en el recorrido"

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, adelantó este jueves el duelo de La Roja ante Bolivia, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América de Brasil, esperando conseguir su primer triunfo oficial al mando del combinado.

Consultado qué le dejó como enseñanza el amargo empate 1-1 ante los altiplánicos por las Clasificatorias, duelo jugado el pasado 8 de junio, ‘Machete’ declaró en rueda de prensa que “yo creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, cada fecha cosas para aprender. A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo”.

“Bolivia hizo las cosas muy bien en las Eliminatorias, el partido que quiso hacer. Nosotros tuvimos que concretar las cuatro o cinco que tuvimos”, añadió.

Respecto a lo que modificará del empate ante la ‘albiceleste’, el estratega de origen uruguayo señaló que “el fútbol es una cuestión de competencia, hay un rival al frente, y no hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no lo tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo”.

Además, el extécnico de la ‘U’ y la UC evitó dar pistas del once que saltará a jugar con los pupilos de César Farías. “No voy a plantear la formación abiertamente” dijo escuétamente.

En cuanto a la situación de Alexis Sánchez, que se perdió la primera fase de la Copa América por una lesión muscular del plantar delgado, Lasarte indicó que “está siguiendo la pauta de recuperación, pero no hay mucho que ampliar todavía”.

El aceptable debut de Ben Brereton por la ‘Roja’, jugando los minutos finales ante la ‘albicelestes’, también fue un tema que tocó el de Montevideo. “No sé si lo llegué a comentar, pero teníamos que darle un tiempo de maduración y ensamblaje con sus compañeros. Estamos hablando de alguien que no hablaba una palabra de español. El otro día entró bien. No sé si estamos presenciado algo rutilante. Está en el camino, está en el recorrido”, apuntó.