Martín Liberman: "Argentina lo respeta mucho a Chile por la historia contemporánea"

El periodista argentino, Martín Liberman, analizó la igualdad entre La Roja y Argentina en el debut de ambas selecciones en la Copa América de Brasil.

A través de su canal de Youtube, el reportero entregó su análisis, argumentando que la ‘albiceleste’ le tiene respeto a la selección por la historia contemporánea.

“Yo creo que Argentina lo respeta mucho a Chile por la historia contemporánea, mas no tanto por la realidad, no perdamos de vista que Chile venía de empatar con Bolivia de local, es decir, Chile no es una maravilla, pero Argentina tampoco”, dijo.

Además, aclaró que la selección argentina depende solo de Lionel Messi y su inspiración dentro del campo de juego.

“Argentina no juega a nada, depende de la inspiración de Messi, por más que Messi diga que el equipo no depende de él, mentira, siempre depende de vos, si él no juega bien, tiene falencias y si no la cuelga de un ángulo, Argentina pierde con Chile”, cerró.