Chelo Díaz debutó en TV con ’palos’ a Rueda y explicaciones por mensajes de Arturo Vidal

El nuevo panelista de Todos Somos Técnicos, el volante nacional Marcelo Díaz, se refirió a la polémica que aún sigue viva: su ausencia de La Roja.

En el programa deportivo, el jugador de Racing aclaró su disposición de volver al ‘equipo de todos’, y de paso tuvo palabras para el exentrenador de la selección Reinaldo Rueda, quien en su proceso jamás lo nominó.

“Soy muy autocrítico, sé que en esta pasada, imposible poder estar. Vengo de una lesión. Teniendo un buen nivel en Racing, como fue en su momento, creo que las puertas están abiertas”, dijo.

“Absolutamente, hasta el día que me retire seguiré estando disponible”, declaró.

Respecto a su ausencia en La Roja, Díaz señaló que lo que conversó en la intimidad con Rueda, fue totalmente distinto a lo que el entrenador expresó públicamente.

“De que dolió, dolió en su momento, pero ya es tema pasado. Es totalmente contrario a lo que él (Rueda) había dicho. Era nada que ver con lo que hablábamos en la intimidad. No voy a entrar en detalles. Pasó mucho tiempo, para qué abrir algo que ya está cerrado. Yo ya lo di por superado, llevo mucho tiempo sin hablar por lo mismo, no le hace bien a los jugadores”, confesó.

Por otro lado, el volante se refirió a las polémicas publicaciones de Arturo Vidal en redes sociales, en las cuales se especuló que eran dirigidas a Díaz.

“Lo que pasa, lo que ha hecho Vidal, ¿En algún momento le han preguntado para quién han sido esas cosas? No. Entonces, como que queda en el aire la especulación. Si me lo tomo a personal u otras personas, perfecto. Pero yo no me lo tomo a personal. Él tendrá sus razones, pero tienen que preguntarle a él. Si él no las aclara, por qué nosotros tenemos que empezar a juzgar y a buscarle la quinta pata al gato, cuando no la hay”, cerró.