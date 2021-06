Jiménez habla de su ausencia en Copa América y defiende a Maripán de despiadadas críticas

La citación a la doble fecha de las Clasificatorias de la Conmebol que disputó la Selección Chilena ante Argentina y Chile, no fue garantía para Luis Jiménez. El volante se quedó fuera de la nómina de Martín Lasarte para enfrentar la Copa América.

El ‘Mago’ tuvo un buen rendimiento la temporada pasada, que lo llevó a ser candidateado por el medio futbolístico para ocupar la cuestionada plaza de delantero centro de ‘La Roja’ e incluso, a marcar un gol en un amistoso ante el combinado altiplánico.

Un rendimiento que no ha podido repetir este campeonato y que lo dejó sin chances de decir presente en el torneo continental para su sorpresa. “La explicación de por qué no estoy no la puedo dar yo. No hubo conversación sobre eso con el entrenador, aunque tampoco la hubo antes de que me citara. Cuando he ido, me entero cuando sale la lista. Nadie me llama antes”, explicó en conversaciones con Radio La Clave.

A pesar de la ausencia en Copa América, el crack de Palestino valoró positivamente la faena realizada en la era ‘Machete’ y señaló que “me ha gustado como ha trabajado. En la Selección es poco el tiempo para trabajar”.

“El fútbol se mide con resultados y con Bolivia no fue bueno, pero pensando a largo plazo, es la forma. Se debe seguir trabajando y seguir creciendo”, agregó Jiménez.

Respecto a las chances que tiene Chile para asistir de manera directa al Mundial de Catar 2022, el ex Inter de Milán y West Ham United advirtió que “hay opciones de clasificar si mejoramos la eficacia. Todas las selecciones han mejorado y eso hace más difícil la clasificación, pero tengo fe absoluta de que vamos a clasificar”.

La doble fecha que pasó, no fue de dulce y agraz para la Selección Chilena. Se consiguió un histórico empate ante Argentina en condición de visita, pero también igualaron ante Bolivia en San Carlos de Apoquindo. No obstante, hubo un factor clave en ambos cotejos; Guillermo Maripán.

El central del Mónaco no tuvo una buena performance en ambos duelos y fue protagonista al cometer un penal tanto contra la ‘Albiceleste’, como con la ‘Verde’. Al respecto, el ‘Mago’ enfatizó que “estaba triste, obviamente. Todos queremos lo mejor. Hablo en general por el jugador de fútbol, que es una persona que quiere hacer lo mejor en su trabajo. Son situaciones puntuales que pasan”.

“Tuvo un buen rendimiento. Jugó buenos partidos. Un jugador que estaba triste porque Chile no pudo ganar, pero más allá de eso no puedo decirle nada. Vi su esfuerzo y sus ganas de hacerlo bien. Lamentablemente costaron puntos”, cerró Luis Antonio Jiménez Garcés.