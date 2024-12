Laura Mueller hará historia en la Fórmula 1: primera ingeniera que guiará a piloto en carreras

Laura Mueller hará historia en la Fórmula 1. La ingeniera será la primera mujer en guiar a un piloto de la máxima categoría del automovilismo, ya que asumirá un estelar rol en el equipo Haas.

El team estadounidense, que sumó al piloto francés Esteban Ocon para la próxima temporada, tendrá entre sus filas a la primera ingeniera de pista en la historia del ‘Gran Circo’.

Si bien Mueller no será la primera mujer en el paddock, la alemana marcará un hito ya que será quien gestionará instrucciones, datos y hasta las emociones del galo durante las carreras.

Vale recordar que el ingeniero de pista, según detalla Sport, es la única persona que puede hablar por radio con el piloto en el transcurso de las carreras y por tanto, tienen un papel protagónico y muy difícil.

Así las cosas, en 2025 será la primera vez que se escuchará la voz de una mujer por radio durante los Grandes Premios.

Laura Mueller es licenciada en Ingeniería de Automoción de la Universidad de Múnich y, desde 2022, forma parte del equipo Haas de Fórmula 1.

Según ha contado la alemana a la prensa de su país, de pequeña soñaba con competir a bordo de un monoplaza. “De niña quería ser piloto de F1 y ser la primera mujer en competir contra Michael Schumacher”, relató en su momento.

