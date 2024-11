Norris golpea la mesa en F1 tras irrupción de jovenes pilotos: "No se trata de tres carreras buenas"

La Fórmula 1 está llegando a su fin y restan solo 3 fechas para conocer al nuevo campeón del ‘Gran Circo’, temporada en donde Max Verstappen y Lando Norris tienen opciones de quedarse con el título este 2024.

De hecho, el joven piloto de McLaren ha irrumpido en la temporada, una campaña en donde también se han alzado como condimento extra el aterrizaje de novatos a la máxima categoría de deporte automovilístico.

La llegada de Franco Colapinto, Liam Lawson y Oliver Bearmann este 2024, sumada a las ya anunciadas incorporaciones de Kimi Antonelli a Mercedes, Doohan a Alpine y Bartoletto a Kick Sauber para el 2025, habla de una renovación de generación en la F1, algo que al parecer comienza a molestar.

Así lo dejó entrever Lando Norris, piloto británico de McLaren, quien en declaraciones recogidas por Motorsport, reveló que la llegada de novatos a la F1 “sin duda, sigue siendo un riesgo”.

“Hay diferentes razones, pero entre ellas están los simuladores y cosas así. La preparación que puedes hacer hoy también es más avanzada que hace unos años”, profundizó.

Más tarde, complementó sus dichos asegurando que “verás a muchos pilotos llegar, hacer un buen trabajo, desempeñarse y clasificarse bien y cosas así. Es algo que les resulta más natural a los conductores”.

“Pero la Fórmula 1 no se trata sólo de uno, dos o tres carreras buenas. Se trata de 24 fines de semana de carreras, una temporada completa y se trata de desarrollar el coche a lo largo de las temporadas”, apuntó sin problemas.

Siguiendo en esa línea, Norris agregó que “son las 24 carreras: no tener un accidente cada fin de semana, no cometer estos errores estúpidos, ayudar al equipo, ser líder del equipo, no sólo mirar esta temporada, sino ya mirar el año que viene y saber cuándo es el momento de hacerlo”.

No obstante, destacó la participación de Colapinto en F1 asegurando que “no les voy a quitar nada a estos muchachos. Por ejemplo, cuando ves a Franco entrar y hacer el trabajo que hizo a mitad de temporada, es bastante impresionante”.

“Y todo el mundo lo reconoce, pero es un trabajo diferente hacer eso cada fin de semana, no cometer errores, no tener accidentes. Especialmente ahora en un campeonato con límites de costes, es aún más complicado esforzarse y tratar de encontrar esos límites”, finalizó.

Una postura que va en contra de lo que han realizados los jovenes pilotos en la actual temporada, una en la que han sorprendido, irrumpido y destacado, poniendo en jaque muchas veces a los más experimentados.

