Safety Car de Fórmula 1 protagoniza sorprendente choque en test de Monza: FIA investiga accidente

En un episodio de carácter inusual, fanáticos y fanáticas de Fórmula 1 se llevaron gran sorpresa al ver como este jueves, el Safety Car término su vuelta de reconocimiento en Monza al protagonizar un fuerte accidente.

Como de costumbre, este evento de comprobación de pista y vueltas rápidas se realiza previo a cada GP de la categoría reina del automovilismo y tiene como responsable al piloto Bernd Maylander.

En este contexto, el Vantage F1 de Aston Martin perdió el control a alta velocidad, saliendo del asfalto para terminar en la trampa de grava y precipitarse contra la barrera de neumáticos.

Afortunadamente, tanto Maylander como su acompañante zafaron ilesos del accidente y salieron del vehículo por sus propios medios, para luego ser trasladados a boxes por el carro médico de la Fórmula 1.

Por ahora, se conoce que la colisión está siendo investigada por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y Aston Martin, fabricante del bólido.

Cabe consignar que para estos casos existe otro safety car, por lo cual, habrá otro en pista para la carrera principal de Monza fijada para el domingo.

Safety car crash this afternoon (just before 14:19 local time)

📸: @F1 via r/formula1pic.twitter.com/3iER3nFJMA

— MultiViewer (@f1multiviewer) August 29, 2024