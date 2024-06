Max Verstappen superó a los McLaren para quedarse con la pole para el sprint del GP de Austria de F1

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se mantiene firme en su camino hacia su cuarto mundial de Fórmula 1, tras su triunfo en el GP de España, ahora marcó una pole en el GP de Austria. Superó a los McLaren con un tiempo de 1:04.686, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri. Verstappen busca aumentar su ventaja en el campeonato de pilotos, manteniendo 69 puntos sobre Norris. Desarrollado por BioBioChile

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sigue camino de su cuarto mundial y, tras dar un golpe sobre la mesa con la victoria en el GP de España el pasado domingo, este viernes comenzó el fin de semana rozando la perfección para superar a los McLaren y salir primero este sábado en la carrera al esprint del GP de Austria.

Verstappen marcó un tiempo de un minuto, cuatro segundos y 686 milésimas, apenas 93 milésimas más rápido que el británico Lando Norris (McLaren) y 301 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), que escoltarán y rivalizarán con el astro neerlandés, que superó a su compañero de equipo, al mexicano ’Checo’ Pérez, que acabó séptimo, y al español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá quinto.

Como si nada hubiera cambiado desde que el domingo alzara los brazos en el circuito de Montmeló (Barcelona), el tres veces campeón del mundo se redimió de la ’pole position’ que no pudo lograr en Barcelona y se llevó la primera de las dos en juego de este fin de semana, aunque este sábado será la más importante.

Los McLaren lo intentaron todo, pero en el jardín de Red Bull apareció de nuevo la voracidad del incansable Max Verstappen, que acumula ya ocho ‘poles position’ en carreras al esprint y que quiere más distancia respecto a los 69 puntos que mantiene sobre Norris en el mundial de pilotos.

Verstappen, con el público austríaco -pues allí está la sede de la escudería- a su favor este fin de semana, busca llegar al verano europeo con el Mundial finiquitado y va en ese camino, pese a la insistencia de un Lando Norris que no falla y que sigue agazapado esperando su oportunidad.

El que no estuvo en esa pelea fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó décimo al no poder completar una vuelta en la ronda final, puesto que se le detuvo el coche en la salida del ’pit lane’ a falta de minuto y medio para la conclusión y no le dio tiempo a volver a arrancarlo y pasar por la línea de meta, a pesar de que el ritmo de los Ferrari estaba, como muestra la quinta plaza de Sainz.

Sainz, de hecho, saldrá entre el británico George Russell (Mercedes), que coqueteó con dar la sorpresa y saldrá cuarto, y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), sexto y por delante de Pérez, que sólo superó a Leclerc y a los Alpine, que terminaron noveno y décimo.

Menos suerte tuvo el español Fernando Alonso (Aston Martin), que, como su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll, se quedaron fuera de la SQ3 y el asturiano tendrá que partir desde la decimotercera posición en la carrera de este sábado.

La décima plaza de Leclerc y el pase a la SQ2 del estadounidense Logan Sargeant (Williams) fueron las únicas novedades de una clasificación para la carrera al esprint en la que Verstappen, que llegaba tras acabar primero en los únicos libres de todo el fin de semana, dominó de principio a fin.

Así, ’Mad Max’ saldrá primero este sábado en una carrera al esprint que llevará a los pilotos a dar 24 giros a los 4.318 metros de la pista austríaca de Red Bull Ring, que cuenta con diez curvas y que es uno de los circuitos más rápidos del Mundial de Fórmula Uno.